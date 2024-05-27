Як подати показники лічильника води

Аби зафіксувати показники лічильника, можна скористатись декількома методами. Передача даних доступна споживачам як онлайн, так і офлайн.

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Для цього, особа може завітати у Центри комунального сервісу (ЦКС). Також передача показників здійснюється так:

через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;

за допомогою месенджерів: Viber-бот та Telegram-бот;

за телефоном контакт-центру вашого водоканалу;

у банківських установах.

Зверніть увагу! Показники лічильника води подаються щомісячно до 28 числа.

Якими будуть тарифи на воду

Тариф на воду вміщує плату за водопостачання та водовідведення. У червні вартість цих послуг у деяких водоканалах зміняться.

НКРЕКП пропонує підвищити тариф на водопостачання для непобутових споживачів. Найбільше він має зрости у ПрАТ "Енергоресурси" до 53,39 гривні за кубометр.

Тарифи на водопостачання для інших непобутових споживачів (без урахування ПДВ) очікуються такі:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" матиме тариф 30,36 гривні за кубометр;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;

Дніпроводоканал – 23,92 гривні;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

Черкасиводоканал – 20,19 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Вартість водовідведення для непобутових споживачів також зазнає змін. Найбільше ця послуга подорожчає у КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради – до 41,3 гривні за кубометр.

При цьому, для інших споживачів (окрім побутових) червневі тарифи на водовідведення без урахування ПДВ будуть уже такі: