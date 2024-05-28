Как сейчас можно платить за газ

Как сообщает компания, оплатить потребленный газ теперь можно без использования номера лицевого счета. Поэтому, процесс оплаты услуги осуществляется в один клик: все, что нужно – это посетить сайт компании и ввести адрес проживания.

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Сейчас существуют и другие удобные способы оплаты потребленного газа. Ими можно воспользоваться, не выходя из дома: речь идет об оплате через чат-боты в Viber и Telegram.

Напомним! На сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Кроме того, потребители платят также за доставку газа, цена которой варьируется в зависимости от области проживания.

Когда рекомендуют платить за газ

В "Нафтогазе" отметили, что счета необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. В случае просрочки компания будет начислять пеню за каждый день задержки.

Напомним! Платежка за газ приходит после 12 числа каждого месяца.

Не менее важна и своевременная передача показателей газового счетчика во избежание переплат. Потребители должны осуществлять это ежемесячно в период с 1 по 5 число.