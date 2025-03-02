Коли подавати показники лічильника на газ

Передавати показники слід з 1 по 5 число кожного місяця, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

З 1 по 5 число кожного місяця усі користувачі газу мають передавати показання газового лічильника. Це необхідно робити, щоби отримувати коректні нарахування у майбутніх рахунках за доставку та спожитий газ,

– йдеться на сайті компанії.

Зокрема українцям нагадали, що облік газу – зобов’язання та відповідальність оператора ГРМ (облгазів). І працівники саме цих компаній періодично приходять знімати дані лічильника або перевіряти стан газового обладнання.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу побутовим споживачам та не збирає показання лічильників,

– наголосили у тексті.

Передати показання можна такими способами:

На сайті або в чатботі облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п'ять цифр на чорному фоні та дві на червоному.

Зверніть увагу! Також можна передавати показання газових лічильників SMS-повідомленням на номер 7104.