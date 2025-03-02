Когда подавать показания счетчика на газ

Передавать показатели следует с 1 по 5 число каждого месяца, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

С 1 по 5 число каждого месяца все пользователи газа должны передавать показания газового счетчика. Это необходимо делать, чтобы получать корректные начисления в будущих счетах за доставку и потребленный газ,

– говорится на сайте компании.

В частности украинцам напомнили, что учет газа – обязательства и ответственность оператора ГРМ (облгазов). И работники именно этих компаний периодически приходят снимать данные счетчика или проверять состояние газового оборудования.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки природного газа бытовым потребителям и не собирает показания счетчиков,

– отметили в тексте.

Передать показания можно такими способами:

На сайте или в чатботе облгаза.

Позвонив в контакт-центр облгаза.

В платежке за распределение газа, указав первые пять цифр на черном фоне и две на красном.

Обратите внимание! Также можно передавать показания газовых счетчиков SMS-сообщением на номер 7104.