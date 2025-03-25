Сенаторы направили письмо госсекретарю

В частности сенаторы направили письмо государственному секретарю Марко Рубио, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Как Евросоюз использует замороженные российские активы для помощи Украине

Как администрация оценивает использование всех финансовых инструментов, которые есть в ее распоряжении, для усиления давления на Россию с целью прекращения войны?

– спросили сенаторы в письме.

Также они поинтересовались, считает ли администрация, что замороженные российские активы, которые удерживают США и ЕС, должны использоваться как рычаг в переговорах с Россией для прекращения войны. И если да, то каким образом.

Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Это редкий случай, когда высокопоставленные республиканцы публично призывают администрацию Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы,

– сообщает Reuters.

Проукраинские республиканцы в Конгрессе в основном хранят молчание. Такую позицию они заняли после того, как Трамп сместил политику США в сторону России.

Заметьте! В то же время Госдепартамент США пока не ответил на запрос о комментарии.

О чем шла речь в письме сенаторов

Письмо было отправлено в пятницу. Это произошло на фоне переговоров между представителями США и России в Саудовской Аравии в понедельник.

В своем письме сенаторы спросили, намерена ли администрация разработать стратегию для поощрения ЕС, G7 и других союзников использовать суверенные российские активы как рычаг влияния. Они также поинтересовались, поддержит ли администрация использование Украиной замороженных российских активов под контролем США для закупки оборонного оборудования.

Что известно о замороженных активах? После того, как президент России Владимир Путин ввел войска в Украину в 2022 году, США и их союзники запретили любые транзакции с Центральным банком и Министерством финансов России. В частности они заблокировали от 300 до 350 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Подавляющая часть этих активов представлена европейскими, американскими и британскими государственными облигациями. Они хранятся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Обратите внимание! По данным источников, лишь около 7 миллиардов долларов хранится в финансовых учреждениях США.

Что говорят другие страны о конфискации активов

Европейские лидеры хотят использовать эти активы для помощи в восстановлении Украины. Однако до сих пор не достигли согласия относительно того, как избежать юридических трудностей или создания опасного международного прецедента.

Европейские и американские чиновники договорились использовать доходы от процентов с замороженных российских активов для гарантирования кредитов Украине, но не сами активы. Законодатели отметили, что понимают нежелание США конфисковывать эти активы, и сообщили, что стремятся понять позицию администрации по этому вопросу.

Что об этом говорит Москва? В то же время Россия заявила, что планы использовать эти средства для Украины является "грабежом". В то же время источники сообщили Reuters в прошлом месяце, что Кремль может согласиться на использование замороженных в Европе активов для восстановления Украины.

Но будет настаивать на том, чтобы часть средств была направлена на территории, которые находятся под контролем российских войск. Это около одной пятой украинской территории.

Конгресс США в 2024 году также принял закон "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act), который в апреле подписал бывший президент Джо Байден. Законодательство предоставило президенту США полномочия передавать Украине замороженные российские активы, которые находятся под контролем США.

Важно! Вашингтон ранее никогда не конфисковывал активы центрального банка страны, с которой не находится в состоянии войны.