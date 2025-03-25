У кого значительно вырастут зарплаты

Согласно опубликованному законопроекту, в определенных министерствах значительно вырастут зарплаты, сообщила нардеп София Федина, передает 24 Канал.

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Как стало известно, закон также регулирует порядок прохождения государственной службы в военных администрациях. До того, он определяет присвоение рангов и учета опыта работы для начальников военных администраций, их заместителей и других должностных лиц этих органов.

Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего,

– отметила Федина.

В частности, это касается бывших государственных служащих и работников органов местного самоуправления, которые после увольнения снова заняли должности в этих учреждениях.

Напомним! Верховная Рада также ранее поддержала законопроект №8222 относительно реформы оплаты труда госслужащих, который устанавливает ограничение премий на уровне 30% от годового фонда фиксированной зарплаты.