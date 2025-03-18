Арест замороженных российских активов

Обе страны стремятся усилить экономическое давление на Владимира Путина перед возможными мирными переговорами о прекращении войны против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и главный дипломат Евросоюза Кая Каллас во время предстоящей встречи в Лондон рассмотрят "инновационные инициативы". Речь пойдет о коллективном увеличении финансирования европейской обороны и усилении военной готовности, о чем сообщил МИД Великобритании.

В переговорах также будет обсуждаться, как Европа может обеспечить необходимое юридическое и финансовое обоснование для конфискации миллиардов российских активов. В частности уже достигнут определенный прогресс, даже несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, среди которых Бельгия и Германия. Они опасаются, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро.

Не Соединенные Штаты выражают постоянные беспокойства относительно суверенных активов... это на самом деле внутри Европы,

- сказал Лемми и выразил надежду, что новое правительство Германии может изменить эту ситуацию.

Что известно о замороженных активах? ЕС, страны Большой семерки и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и наличных денег. Это произошло, преимущественно, через бельгийскую клиринговую палату Euroclear. Санкции против известных российских лиц заморозили еще примерно 58 миллиардов долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Напомним! Так Европа усиливает давление на Россию накануне очередного телефонного разговора между Трампом и Путиным. США настаивают, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня, которое Украина, как сообщается, готова принять.

Инвестиции ЕС в оборону

Лемми и Каллас также обсудят предложение ЕС позволить государствам-членам инвестировать 150 миллиардов евро (164 миллиарда долларов) займов ЕС в закупку оборонного оборудования, которое можно будет покупать у некоторых третьих стран:

Великобритания;

Норвегия;

Швейцария.

Чрезвычайно важно, чтобы мы укрепили наше партнерство с ЕС и совместно работали над завершением этой войны и обеспечением безопасности наших граждан,

- говорится в заявлении Лемми.

Обратите внимание! Великобритания не будет обязана вносить средства в этот фонд, но выиграет от того, что страны ЕС будут размещать заказы в британских оборонных компаниях.