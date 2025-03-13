О чем говорится в резолюции французского парламента к ЕС

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на France Info, соответствующую резолюцию во Франции приняли вечером 12 марта. Однако такой документ имеет лишь декларативный характер.

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Несмотря на статус он получил широкую поддержку – 288 голосов "за", а "против" только 54 (в основном выступили против оппозиционные партии "Непокоренная Франция" и "Национальное объединение").

В резолюции говорится о безотлагательном изъятии замороженных российских активов для того, чтобы финансировать военную помощь Украине.Также депутаты призывают Евросоюз, НАТО и другие страны-союзницы:

продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины,

поддержать процесс вступления Украины в Евросоюз,

создать независимую систему европейской обороны,

изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине.

Дело в том, что о конфискации средств Кремля давно настаивают страны Балтии и Польша. В то же время, Германия и Франция и Еврокомиссия отказывались от этой идеи из-за опасений создать прецедент в международном праве.

Напоминаем! В странах G7 после начала полномасштабного вторжения заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Большинство этих средств, а это 190 миллиардов евро, хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии.