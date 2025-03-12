Франция рассмотрит возможность ареста российских активов
Французское Национальное собрание 12 марта обсудит резолюцию об аресте российских активов для передачи Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro. В проекте резолюции также призывают ЕС, НАТО и союзников усиливать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.
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Вместе с этим, документ содержит вопросы, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вступление Украины в ЕС. А также возможность присутствия французских солдат на украинской территории после мирного соглашения и призыв к Европейскому Союзу прекратить импорт российского газа.
Какую сумму замороженных российских активов хочет конфисковать Украина
- Украина намерена конфисковать 300 миллиардов долларов США замороженных российских активов, находящихся на счетах международных финансовых учреждений.
- Первые 752 миллиона фунтов (примерно 940 миллионов долларов) уже поступили от Великобритании. Они обеспечены доходами от замороженных российских активов.