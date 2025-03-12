Франция рассмотрит возможность ареста российских активов

Французское Национальное собрание 12 марта обсудит резолюцию об аресте российских активов для передачи Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro. В проекте резолюции также призывают ЕС, НАТО и союзников усиливать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

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Вместе с этим, документ содержит вопросы, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вступление Украины в ЕС. А также возможность присутствия французских солдат на украинской территории после мирного соглашения и призыв к Европейскому Союзу прекратить импорт российского газа.

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