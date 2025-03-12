Франція розгляне можливість арешту російських активів
Французькі Національні збори 12 березня обговорять резолюцію про арешт російських активів для передачі Україні, передає 24 Канал із посиланням на Le Figaro. У проєкті резолюції також закликають ЄС, НАТО та союзників посилювати політичну, економічну та військову підтримку України.
Читайте також Європа продовжує активно купувати російські товари: чому не працюють санкції
Разом з цим, документ містить питання, які обов'язково будуть обговорюватися, зокрема вступ України до ЄС. А також можливість присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та заклик до Європейського Союзу припинити імпорт російського газу.
Яку суму заморожених російських активів хоче конфіскувати Україна
- Україна має намір конфіскувати 300 мільярдів доларів США заморожених російських активів, що знаходяться на рахунках міжнародних фінансових установ.
- Перші 752 мільйони фунтів (приблизно 940 мільйонів доларів) вже надійшли від Великої Британії. Вони забезпечені доходами від заморожених російських активів.