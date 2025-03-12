Франція розгляне можливість арешту російських активів

Французькі Національні збори 12 березня обговорять резолюцію про арешт російських активів для передачі Україні, передає 24 Канал із посиланням на Le Figaro. У проєкті резолюції також закликають ЄС, НАТО та союзників посилювати політичну, економічну та військову підтримку України.

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Разом з цим, документ містить питання, які обов'язково будуть обговорюватися, зокрема вступ України до ЄС. А також можливість присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та заклик до Європейського Союзу припинити імпорт російського газу.

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