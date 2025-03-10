Приближается ли конфискация российских активов

В пятницу управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс стал первым членом Совета управляющих ЕЦБ, который поддержал предложение о прямой конфискации российских активов. Он заявил, что это "жизнеспособный вариант помочь Украине в борьбе за свободу и против агрессии", передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Это указывает на потребность в более радикальных мерах, даже если это вызовет очередной шок на мировых рынках. Собеседники издания также намекают на возможность нового консенсуса в ЕЦБ из-за быстро меняющейся ситуации.

Кроме Казакса, официальные лица центральных банков Балтии также частно поддерживают прямую конфискацию замороженных российских активов, даже если их официальная позиция отличается.

Почему сопротивление конфискации активов ослабевает

Вероятный отзыв американских гарантий безопасности из Европы после спора между Трампом и Зеленским заставил европейских лидеров искать способы увеличить расходы на оборону. Потребность в наличности для перевооружения Европы может перевесить опасения относительно управления единой валютой.

Традиционно ЕЦБ предостерегал от любых более агрессивных действий, говоря, что это может повредить репутации евро на мировых финансовых рынках. Впрочем европейские политики, сталкиваясь с долговым бременем, таки готовы обсуждать конфискацию 200 миллиардов евро резервов российского Центрального банка.