Чи наближається конфіскація російських активів

У пʼятницю керуючий Банком Латвії Мартіньш Казакс став першим членом Ради керуючих ЄЦБ, який підтримав пропозицію про пряму конфіскацію російських активів. Він заявив, що це "життєздатний варіант допомогти Україні в боротьбі за свободу та проти агресії", передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Це вказує на потребу в більш радикальних заходах, навіть якщо це спричинить черговий шок на світових ринках. Співрозмовники видання також натякають на можливість нового консенсусу в ЄЦБ через швидко змінювану ситуацію.

Окрім Казакса, офіційні особи центральних банків Балтії також приватно підтримують пряму конфіскацію, навіть якщо їх офіційна позиція відрізняється.

Чому опір конфіскації активів слабшає

Ймовірне відкликання американських гарантій безпеки з Європи після суперечки між Трампом і Зеленським змусило європейських лідерів шукати способи збільшити витрати на оборону. Потреба в готівці для переозброєння Європи може переважити побоювання щодо управління єдиною валютою.

Традиційно ЄЦБ застерігав від будь-яких більш агресивних дій, кажучи, що це може зашкодити репутації євро на світових фінансових ринках. Втім європейські політики, стикаючись з борговим тягарем, таки готові обговорювати конфіскацію 200 мільярдів євро резервів російського Центрального банку.