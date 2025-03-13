Торговая война продолжается

Трамп заявил, что США, в конце концов, выиграют торговую войну, передает 24 Канал со ссылкой на канал FinancialJuice.

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Он обвинил Евросоюз в давлении на крупные американские корпорации, в частности Apple, которая попадала под антимонопольные расследования в ЕС и получала многомиллиардные штрафы.

ЕС преследует наши компании, такие как Apple,

– отмечает президент США.

А кроме того, раскритиковал ЕС за торговый дисбаланс, в частности за ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции и автомобилей из США.

ЕС не покупает американскую сельскохозяйственную продукцию или автомобили,

– отметил Трамп.

Контрпошлины за контрпошлины

Евросоюз объявил о намерении ввести зеркальные пошлины в ответ на 25% тариф, введенный администрацией Дональда Трампа. Ограничения могут коснуться алкоголя (в частности виски), мотоциклов, лодок, а также промышленной и сельскохозяйственной продукции.

В ответ 12 марта Трамп пригрозил новыми контрпошлинами, подчеркнув, что имеет полное право менять таможенную политику США. По его словам, после таких действий в ЕС "останется очень мало гибкости" в вопросе тарифов.

Заметьте! В свою очередь, Еврокомиссия выразила разочарование решением США, назвав новые пошлины необоснованными и такими, подрывающими трансатлантическую торговлю.