Торгівельна війна триває

Трамп заявив, що США, зрештою, виграють торгівельну війну, передає 24 Канал з посиланням на канал FinancialJuice.

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Він звинуватив Євросоюз у тиску на великі американські корпорації, зокрема Apple, яка потрапляла під антимонопольні розслідування в ЄС і отримувала багатомільярдні штрафи.

ЄС переслідує наші компанії, такі як Apple,

– зазначає президент США.

А крім того, розкритикував ЄС за торгівельний дисбаланс, зокрема за обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції та автомобілів зі США.

ЄС не купує американську сільськогосподарську продукцію чи автомобілі,

– зазначив Трамп.

Контрмита за контрмита

Євросоюз оголосив про намір ввести дзеркальні мита у відповідь на 25% тариф, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа. Обмеження можуть торкнутися алкоголю (зокрема віскі), мотоциклів, човнів, а також промислової та сільськогосподарської продукції.

У відповідь 12 березня Трамп пригрозив новими контрмитами, наголосивши, що має повне право змінювати митну політику США. За його словами, після таких дій в ЄС "залишиться дуже мало гнучкості" у питанні тарифів.

Зауважте! Своєю чергою, Єврокомісія висловила розчарування рішенням США, назвавши нові мита необґрунтованими і такими, що підривають трансатлантичну торгівлю.