Замороженные активы России могут конфисковать
Также рассматривается возможность конфисковать замороженные российские активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Читайте также Сможет ли Украина получить российские замороженные активы в качестве репараций
В частности, в правительстве Великобритании признали, что полная конфискация этих активов является "сложным вопросом". Однако сейчас "рассматриваются все возможные варианты".
Мы не можем позволить президенту Путину играть с соглашением президента Трампа,
– сказал Стармер, который выступил на видеовстрече с лидерами европейских стран и Австралии, Канады и Новой Зеландии.
Кроме того, премьер-министр Великобритании призвал лидеров стран быть готовыми контролировать любое перемирие контролировать любое перемирие в Украине. Он заявил, что если Россия наконец сядет за стол переговоров, то они должны держать это под контролем, чтобы "обеспечить настоящий и долговременный мир". Если же нет, то странами следует приложить все усилия, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны.
Интересно! Ранее Германия и Франция выступали против полного изъятия российских активов. Однако теперь Берлин и Париж "меняют свою позицию" и обсуждают возможные способы их использования.