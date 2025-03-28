Як варто витратити російські заморожені активи в Україні

Вчора під час пресконференції у Парижі президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо зараз не забрати в Росії її заморожені активи у Європі, то після війни доведеться ще боротися за них, передає 24 Канал.

До теми Заморожені російські активи, а не лише прибутки від них: які шанси отримати гроші від Росії?

Зеленський відповідаючи на запитання про інвестиції із заморожених російських активів відповів, що наразі є декілька програм Європейського союзу щодо цих коштів.

Володимир Зеленський Президент України Є інвестиції, де ми використовуємо податок на ці заморожені активи. Але найбезпечнішим є взяти ці кошти та витрачати на те, що руйнує Росія.

Президент наголосив, що їх можна витратити як на відбудову логістики, армії, так і на будівництво бомбосховищ для дітей в школах та університетах, у лікарнях тощо.