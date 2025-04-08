Когда введет новые тарифы ЕС

Еврокомиссар Марош Шефчович говорит, что Еврокомиссия уже провела сбор мнений стран-членов, относительно ответов на тарифы Трампа на сталь и алюминий, сообщает 24 Канал со ссылкой на European Union.

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На основании этих мнений и был подготовлен список контрмер. Как говорит Шефчович, этот перечень создавался "сбалансировано распределяя нагрузку".

Марош Шефчович Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мы пришлем им окончательный перечень и ставки тарифов позже этого дня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный перечень будет утвержден 15 апреля. Пошлины на продукцию заработают в тот же день для первого перечня мероприятий, для остальных – с 15 мая.

Шефчович отметил, что Еврокомиссия готова задействовать все инструменты в арсенале торговых методов защиты. Эти меры должны способствовать безопасности: