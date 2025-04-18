Для цього диктатору Владіміру Путіну доведеться нарешті зважитися на рішучий крок. Своїм прогнозом із 24 Каналом поділився економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв.

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До якого рівня може впасти рубль у 2025 році

За словами економічного оглядача В'ячеслава Ширяєва, наразі немає жодного експерта, який би стверджував, що зміцнення рубля має довгострокову перспективу.

Є лише одна умова, за якої рубль може припинити падіння,

– зазначив він.

Наприклад, якщо невдовзі буде досягнуто певної домовленості про перемир'я, скажімо, Владімір Путін і Дональд Трамп укладуть якийсь союз. У такому випадку з'явиться стратегічна основа для зміцнення російської валюти.

Однак нинішня ситуація з бюджетним дефіцитом Росії, станом економічних показників і банківською системою – критична. Економіка скорочується, банки зазнають труднощів через проблемні кредити.

Зазначимо! У виданні Reuters пишуть, що російська валюта з початку року зміцнилася більш ніж на 40% щодо долара. Переважно це відбулося через очікування зниження напруженості у відносинах між Росією та США. Та є й інша причина.

Один із найбільших банків Росії – ЗТБ – вже отримує підтримку з Фонду національного добробуту, що свідчить про серйозні проблеми.

Тому говорити про наявність якихось стратегічних підстав для зміцнення рубля неможливо – валюта продовжуватиме девальвувати.

За прогнозами В'ячеслава Ширяєва, у 2025 році рубль може впасти до рівня 100 – 140 рублів за долар. Питання лише в термінах.