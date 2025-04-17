Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки проти 16 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 46,82 гривні. Тобто ціна виросла на 21 копійку.
Дивіться також Українська економіка "загальмувала": в уряді назвали причину
Станом на 18 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,38 гривні,
- євро – 47 гривень.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 17 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 40,90 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41 гривня, продаж – по 41,01 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,42 гривні, продаж – по 41,17 гривні.
Чи подорожчає долар та євро після Великодня
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповідає, що з 21 по 27 квітня на готівковому ринку долар буде перебувати на рівні 40,8 – 41,3 гривні, а євро – на рівні 45 – 48 гривень. Таким чином, банкір додає, що суттєвих змін не варто очікувати.
Український ринок під надійним регуляторним та монетарним захистом, адже Нацбанк вживає ефективних заходів. З одного боку — притишити споживчі ціни, а з іншого боку — режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.
Однак є прогнози, що по Великодню на готівковому ринку пропозиція валюти може бути більшою в середньому на 10 – 15%.