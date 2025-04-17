Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки проти 16 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 46,82 гривні. Тобто ціна виросла на 21 копійку.

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Станом на 18 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,38 гривні,

євро – 47 гривень.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,90 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41 гривня , продаж – по 41,01 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,42 гривні, продаж – по 41,17 гривні.

Чи подорожчає долар та євро після Великодня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповідає, що з 21 по 27 квітня на готівковому ринку долар буде перебувати на рівні 40,8 – 41,3 гривні, а євро – на рівні 45 – 48 гривень. Таким чином, банкір додає, що суттєвих змін не варто очікувати.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Український ринок під надійним регуляторним та монетарним захистом, адже Нацбанк вживає ефективних заходів. З одного боку — притишити споживчі ціни, а з іншого боку — режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Однак є прогнози, що по Великодню на готівковому ринку пропозиція валюти може бути більшою в середньому на 10 – 15%.