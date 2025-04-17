Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,21 гривне. То есть цена валюты выросла на 4 копейки против 16 апреля. Официальный курс евро зато составляет 46,82 гривны. То есть цена выросла на 21 копейку.

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По состоянию на 18 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,38 гривны,

евро – 47 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,90 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,01 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,42 гривны, продажа – по 41,17 гривны.

Подорожает ли доллар и евро после Пасхи

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказывает, что с 21 по 27 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,8 – 41,3 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен. Таким образом, банкир добавляет, что существенных изменений не стоит ожидать.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Украинский рынок под надежной регуляторной и монетарной защитой, ведь Нацбанк принимает эффективные меры. С одной стороны - притеснить потребительские цены, а с другой стороны - режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

Однако есть прогнозы, что по Пасхе на наличном рынке предложение валюты может быть больше в среднем на 10 – 15%.