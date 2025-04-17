Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,90 гривны (+15 копеек против 16 апреля) и продажа по 41,50 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,45 гривны (+25 копеек), продажа – по 47,22 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41 гривне (+15 копеек), а продать по 41,01 гривне (+3 копейки).

(+15 копеек), а продать (+3 копейки). Покупка евро по 46,6044 гривны (-6 копеек), а продажа по 46,56 гривны (-17 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,42 гривны (-25 копеек), а продают по 41,17 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,60 гривны (+23 копейки), а продают по 46,84 гривны (-48 копеек).

Каким будет курс после Пасхи

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала прогнозирует, что рынок после праздников будет находиться под защитой, а потому не стоит ожидать сенсационных изменений.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Украинский рынок под надежной регуляторной и монетарной защитой, ведь Нацбанк принимает эффективные меры. С одной стороны - приглушить потребительские цены, а с другой стороны - режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

В то же время Лесовой добавляет, что по Пасхе на наличном рынке предложение может быть больше в среднем на 10 – 15%. Впрочем накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки.

С 21 по 27 апреля коридоры валютных колебаний составят: