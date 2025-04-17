Курс валют у банках
- Станом на ранок 17 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,90 гривні (+15 копійок проти 16 квітня) та продаж по 41,50 гривні (+10 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,45 гривні (+25 копійок), продаж – по 47,22 гривні (+7 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41 гривні (+15 копійок), а продати по 41,01 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 46,6044 гривні (-6 копійок), а продаж по 46,56 гривні (-17 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,42 гривні (-25 копійок), а продають по 41,17 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,60 гривні (+23 копійки), а продають по 46,84 гривні (-48 копійок).
Яким буде курс після Великодня
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу прогнозує, що ринок після свят перебуватиме під захистом, а тому не варто очікувати сенсаційних змін.
Український ринок під надійним регуляторним та монетарним захистом, адже Нацбанк вживає ефективних заходів. З одного боку — притишити споживчі ціни, а з іншого боку — режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.
Водночас Лєсовий додає, що по Великодню на готівковому ринку пропозиція може бути більшою в середньому на 10 – 15%. Втім напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупи.
З 21 по 27 квітня коридори валютних коливань становитимуть:
- на міжбанку: 41,1 – 41,6 гривні за долар, 45 – 48 гривень за євро,
- на готівковому ринку: 40,8 – 41,3 гривні за долар, 45 – 48 гривень за євро.