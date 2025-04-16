Курс валют у банках
- Станом на ранок 16 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,75 гривні (-17 копійок проти 15 квітня) та продаж по 41,40 гривні (-15 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,20 гривні (-12 копійок), продаж – по 47,15 гривні (-25 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 40,85 гривні (-17 копійок), а продати по 40,98 гривні (-16 копійок).
- Купівля євро по 46,44 гривні (-6 копійок), а продаж по 46,56 гривні (-17 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+12 копійок), а продають по 41,12 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,13 гривні (-19 копійок), а продають по 46,80 гривні (-3 копійки).
Яка ціна долара цього тижня
Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на Великдень курс долара буде на рівні 40,70 – 41,50 гривні. Також він зауважив, що на ринок впливатиме чимало факторів, тобто монетарні заходи НБУ зі збиття інфляційної "температури" та зміцнення гривні тощо.
Ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.
Нагадуємо! Деякий вплив на ринок має посівна кампанія, через проведення якої реалізовується надлишок валюти, а це збільшує її пропозицію.