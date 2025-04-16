Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,75 гривны (-17 копеек против 15 апреля) и продажа по 41,40 гривны (-15 копеек).

Читайте также Цена выпечки выросла вместе с ингредиентами: сколько стоит домашний кулич в 2025 году

Покупка евро проходит по 46,20 гривны (-12 копеек), продажа – по 47,15 гривны (-25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 40,85 гривны (-17 копеек), а продать по 40,98 гривны (-16 копеек).

(-17 копеек), а продать (-16 копеек). Покупка евро по 46,44 гривны (-6 копеек), а продажа по 46,56 гривны (-17 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,70 гривны (+12 копеек), а продают по 41,12 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,13 гривны (-19 копеек), а продают по 46,80 гривны (-3 копейки).

Какая цена доллара на этой неделе

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на Пасху курс доллара будет на уровне 40,70 – 41,50 гривны. Также он отметил, что на рынок будет влиять немало факторов, то есть монетарные меры НБУ по сбиванию инфляционной "температуры" и укрепления гривны и тому подобное.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Рынок живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства воздействия на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Напоминаем! Некоторое влияние на рынок имеет посевная кампания, из-за проведения которой реализуется избыток валюты, а это увеличивает ее предложение.