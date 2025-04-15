Во сколько обойдется приготовление домашней паски

Стоимость паски от Института аграрной экономики

Как рассказал академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 Канал, в этом году при подготовке к Пасхе украинцы будут вынуждены экономить, ведь покупательная способность среднего украинца уменьшается.

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Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паски, домашней выпечки по традиционному рецепту, – составит 232,96 гривны за 1 килограмм. Это на 29,6% превышает стоимость приготовления прошлогодней паски.

Такое ощутимое подорожание пасхальной выпечки обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции за последний год:

яйца выросли на 47,1%,

масло сливочное – на 37,8%,

молоко – +15,5%,

мука – +62,4%,

сахар – +16,8%,

незначительно подорожали дрожжи (+8,7%) и изюм (12,2%).

По какому рецепту считали стоимость паски Стоимость паски в Институте аграрной экономики считали по традиционному рецепту: 700 граммов муки,

6 штук яиц,

150 граммов сливочного масла,

300 граммов молока,

400 граммов сахара,

40 граммов дрожжей,

200 граммов изюма.

Заметьте! Еще в прошлом году ученые Института аграрной экономики определили, что испечь пасху в домашних условиях обойдется в почти 180 гривен за килограмм. То есть в 2025 году традиционная пасхальная выпечка обойдется дороже почти на 53 гривны. А в 2023 году приготовление домашней паски стоило около 170 гривен за килограмм, что по сравнению с 2025 годом, на 63 гривны больше.

Цена паски по подсчетам УКАБ

В то же время в УКАБ посчитали, что приготовление 3 – 4 пасок, весом по 500 – 600 граммов по классическому рецепту, обойдется в 318,40 гривны.

По расчетам УКАБ больше всего за год подорожали такие продукты: