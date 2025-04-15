У скільки обійдеться приготування домашньої паски

Вартість паски від Інституту аграрної економіки

Як розповів академік НААН Юрій Лупенко, передає 24 Канал, цьогоріч при підготовці до Великодня українці будуть змушені економити, адже купівельна спроможність звичайного українця зменшується.

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Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 232,96 гривні за 1 кілограм. Це на 29,6% перевищує вартість приготування минулорічної паски.

Таке відчутне здорожчання великодньої випічки зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції за останній рік:

яйця – на 47,1%,

масло вершкове – на 37,8%,

молоко – +15,5%,

борошно – +62,4%,

цукор – +16,8%,

незначного здорожчали дріжджі (+8,7%) та родзинки (12,2 %).

За яким рецептом рахували вартість паски Вартість паски в Інституті аграрної економіки рахували за традиційним рецептом: 700 грамів борошна,

6 штук яєць,

150 грамів вершкового масла,

300 грамів молока,

400 грамів цукру,

40 грамів дріжджів,

200 грамів родзинок.

Зауважте! Ще торік науковці Інституту аграрної економіки визначили, що спекти паску в домашніх умовах обійдеться майже в 180 гривень за кілограм. Тобто у 2025 році традиційна великодня випічка обійдеться дорожче на майже 53 гривні. А у 2023 році приготування домашньої паски коштувало близько 170 гривень за кілограм, що порівняно з 2025 роком на 63 гривні більше.

Ціна паски за підрахунками УКАБ

Водночас в УКАБ порахували, що приготування 3 – 4 пасок вагою по 500 – 600 грамів за класичним рецептом обійдеться в 318,40 гривні.

За розрахунками УКАБ найбільше за рік подорожчали такі продукти: