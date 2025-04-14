Чи подорожчали продукти перед Великоднем

Як повідомляють в УКАБ, за два тижні до Великодня спостерігається зниження цін лише на бакалію. Натомість молочна продукція, курятина та більшість овочів дорожчають, передає 24 Канал.

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За прогнозами, швидше за все в найближчі тижні ціни на основні великодні продукти або залишатимуться без змін, або ж коливатимуться.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Цього року головні складові великодніх витрат – паска, яйця, сир та м'ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу.

Як розповідає академік НААН Юрій Лупенко, купівельна спроможність середнього українця зменшується по країні. Особливо це стосується областей, де проходили або ж тривають досі бойові дії.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" При підготовці до Великодня українці змушені будуть економити.

Якою буде вартість паски у 2025 році

Цьогорічний індекс головної великодньої випічки – паски – значно зріс, кажуть в УКАБ. За їхніми підрахунками, приготування 3 – 4 пасок вагою по 500 – 600 грамів за класичним рецептом обійдеться в 318,40 гривні.

Важливо! У розрахунках вказаний традиційний рецепт випічки: 700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок. Паска у 2025 році перевищить вартість торішньої, яка тоді коштувала 179,80 гривні.

Водночас в Інституті аграрної економіки підрахували, що вартість приготування паски може становити майже 233 гривні за кілограм. А готова паска в магазинах та супермаркетах обійдеться ще дорожче.

Скільки коштуватимуть великодні продукти

В УКАБ підрахували, що ціни на продукти до Великодня можуть бути такі:

Найбільше подорожчало, як один із продуктів для випікання паски, масло – на 71%. Тепер його ціна в середньому складає 121 гривню за 200 грамів.

Традиційний для запікання свинячий ошийок додав на 2% в ціні за місяць й коштує на 20% більше, ніж торік – 275 гривень за кілограм.

Сало залишається стабільним – 239 гривень за кілограм.

Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс на 5% за місяць і на 21% за рік – вартує 595 гривень за кілограм.

Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції, але якщо порівнювати з цінами торік, то овочі подорожчали на 12 – 25%. Перед святами ціна за кілограм може коливатися також, але несуттєво.

Натомість в Інституті аграрної економіки проаналізували ціни на такому рівні:

Найдорожчими складниками кошика залишаться м'ясні продукти: домашня ковбаса – 212,50 гривні за 500 грамів, буженина – 303 гривні за пів кіло, але вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 500 грамів коштуватиме до 123 гривень.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (500 грамів) – 287,50 гривні.

Вершкове масло (500 грамів) коштуватиме 276,50 гривні, а м'який сир (500 грамів) обійдеться у 120 гривень.

Ціна на тепличні томати цього весняного сезону обійдеться в 129 – 189 гривень за кілограм, а огірки тепличні – в 115 – 210 гривні за кілограм.

А ціна на яблука становить на сьогодні в середньому 17,20 гривні за 500 грамів.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 165 гривні (140 – 190 гривень за пляшку).

Ціна хрону (200 грамів) становитиме 27,50 гривні і залежатиме від виробника і смакових складників.

Також символічною є вартість солі (150 – 200 грамів) – 7,47 гривні.

Скільки коштуватиме великодній кошик у 2025 році

Зі слів аналітика УКАБ, Максима Гопки, за минулий рік споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята, й ціни значно знижуватися не будуть. Крім того, на вартість продуктів впливає інфляція та сезонне зростання цін.

Як підрахували в УКАБ, бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштуватиме в середньому 426 гривень, що на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо ж у кошик, крім вище згаданих продуктів, додати ще й сир, ковбасу та гірчицю, то вартуватиме все 847 гривень, що на 23% більше ніж торік. Водночас кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошика до 1 185 гривень – на 17% дорожче, ніж торік.

Зверніть увагу! Впродовж майже двох тижнів, які залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5 – 7%.

Ціна великоднього кошика у 2025 році / Інфографіка 24 Каналу

Натомість в Інституті аграрної економіки вартість за великодній кошик у 2025 році набагато вища.

Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб у 2025 році в 1 663,26 гривні. Хоч торік такий самий набір продуктів до Великодня коштував 1 422,05 гривні. У разі доповнення великоднього кошика, а саме помідорами, огірками, яблуками, червоним вином, – його вартість зросте до 2 009,76 гривні, що на 21,7 % перевищує вартість торішнього кошика такого ж складу в 1 652,05 гривні.

Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах,

– зауважив Лупенко.

Довідка: розрахунок вартості великоднього кошика у 2025 році зроблений науковцями Інституту аграрної економіки на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 4 квітня 2025 року.