Подорожали ли продукты перед Пасхой

Как сообщают в УКАБ, за две недели до Пасхи наблюдается снижение цен только на бакалею. Зато молочная продукция, курятина и большинство овощей дорожают, передает 24 Канал.

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По прогнозам, скорее всего в ближайшие недели скорее всего в ближайшие недели цены на основные пасхальные продукты или будут оставаться без изменений, или же колебаться.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса В этом году главные составляющие пасхальных расходов – кулич, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты питания ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты питания в этот период времени.

Как рассказывает академик НААН Юрий Лупенко, покупательная способность среднего украинца уменьшается по стране. Особенно это касается областей, где проходили или продолжаются до сих пор боевые действия.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" При подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

Какой будет стоимость кулича в 2025 году

Нынешний индекс главной пасхальной выпечки – кулича – значительно вырос, говорят в УКАБ. По их подсчетам, приготовление 3 – 4 куличей весом по 500 – 600 граммов по классическому рецепту обойдется в 318,40 гривны.

Важно! В расчетах указан традиционный рецепт выпечки: 700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма. Кулич в 2025 году превысит стоимость прошлогоднего, который тогда стоил 179,80 гривны.

В то же время в Институте аграрной экономики подсчитали, что стоимость приготовления кулича может составить почти 233 гривны за килограмм. А готовый кулич в магазинах и супермаркетах обойдется еще дороже.

Сколько будут стоить пасхальные продукты

В УКАБ подсчитали, что цены на продукты к Пасхе могут быть такие:

Больше всего подорожало, как один из продуктов для выпекания кулича, масло – на 71%. Теперь его цена в среднем составляет 121 гривну за 200 граммов.

Традиционный для запекания свиной ошеек прибавил на 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году – 275 гривен за килограмм.

Сало остается стабильным – 239 гривен за килограмм.

Твердый сыр, который часто кладут в корзину, вырос на 5% за месяц и на 21% за год – стоит 595 гривен за килограмм.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения, но если сравнивать с ценами в прошлом году, то овощи подорожали на 12 – 25%. Перед праздниками цена за килограмм может колебаться также, но несущественно.

Зато в Институте аграрной экономики проанализировали цены на таком уровне:

Самыми дорогими составляющими корзины останутся мясные продукты: домашняя колбаса – 212,50 гривны за 500 граммов, буженина – 303 гривны за полкило, но стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 500 граммов будет стоить до 123 гривен.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (500 граммов) – 287,50 гривны.

Сливочное масло (500 граммов) будет стоить 276,50 гривны, а мягкий сыр (500 граммов) обойдется в 120 гривен.

Цена на тепличные томаты этого весеннего сезона обойдется в 129 – 189 гривен за килограмм, а огурцы тепличные – в 115 – 210 гривны за килограмм.

А цена на яблоки составляет на сегодня в среднем 17,20 гривны за 500 граммов.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 165 гривны (140 – 190 гривен за бутылку).

Цена хрена (200 граммов) составит 27,50 гривны и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих.

Также символической является стоимость соли (150 – 200 граммов) – 7,47 гривны.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2025 году

По словам аналитика УКАБ, Максима Гопки, за прошлый год потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику, и цены значительно снижаться не будут. Кроме того, на стоимость продуктов влияет инфляция и сезонный рост цен.

Как подсчитали в УКАБ, бюджетный вариант корзины, который включает кулич, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, будет стоить в среднем 426 гривен, что на 33% дороже, чем в 2024 году. Если же в корзину, кроме выше упомянутых продуктов, добавить еще и сыр, колбасу и горчицу, то стоить все будет 847 гривен, что на 23% больше чем в прошлом году. В то же время кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 гривен – на 17% дороже, чем в прошлом году.

Обратите внимание! В течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5 – 7%.

Цена пасхальной корзины в 2025 году / Инфографика 24 Канала

Зато в Институте аграрной экономики стоимость за пасхальную корзину в 2025 году гораздо выше.

Традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек в 2025 году в 1 663,26 гривны. Хотя в прошлом году такой же набор продуктов к Пасхе стоил 1 422,05 гривны. В случае дополнения пасхальной корзины, а именно помидорами, огурцами, яблоками, красным вином, – его стоимость возрастет до 2 009,76 гривны, что на 21,7% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1 652,05 гривны.

Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызвано последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах,

– отметил Лупенко.

Справка: расчет стоимости пасхальной корзины в 2025 году сделан учеными Института аграрной экономики на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 4 апреля 2025 года.