На украинском рынке продолжают дешеветь томаты на украинском рынке

В Украине на этой неделе в очередной раз снизилась цена на импортные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Так, по словам аналитиков, темпы сбыта турецких томатов значительно снизились, а предложение, наоборот, выросло.

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В условиях, сложившихся, продавцы приняли решение и в дальнейшем снижать отпускные цены на имеющиеся объемы томатов, чем предотвратить накопление нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня тепличный томат производства Турция поступает в продажу по 65 – 85 гривен за килограмм (1,57 – 2,06 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. По словам участников рынка, понижательный тренд в сегменте тепличных томатов провоцирует увеличение предложения импортной продукции, тогда как темпы сбыта существенно замедлились.

Обратите внимание! В результате, на сегодня импортные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 19% дешевле, чем в начале апреля 2024 года. При этом большинство операторов рынка склонны считать, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте будет преобладать на рынке и на следующей неделе.