Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, перечислив ряд факторов, которые влияют на подорожание продуктов в украинских магазинах.

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Какие 2 фактора в этом году исчерпают себя?

Высокая инфляция, в частности продовольственная, в первую очередь объясняется низким урожаем зерновых в 2024 году, это один из ключевых факторов роста цен. В 2025 году, согласно прогнозу Нацбанка Украины, урожай будет лучше, чем в прошлом году. То есть этот фактор исчерпает свое действие, инфляция будет уменьшаться.

Есть несколько факторов. Когда росла в прошлом году цена на молоко, это свидетельствовало о росте цены на корма для скота и электроэнергию. Уже в 2025 году стоимость кормов не будет увеличиваться, этот фактор тоже себя исчерпает, по свету – пока заявлений о повышении тарифа не было,

– озвучил Фурман.

Еще один фактор, который влияет на инфляцию – это война. Чем быстрее она закончится, тем меньше потерь будет нести наше государство. Сегодня существенно страдает энергетический сектор, это влияет и на рост цен, потому что из-за вражеских обстрелов электроэнергии становится меньше, приходится закупать новое оборудование.

Украина сталкивается с дефицитом специалистов

Следующий фактор, которые имеет влияние на повышение цен – дефицит кадров. В связи с полномасштабной войной много украинцев выехало за пределы страны, другая часть населения привлечена в сектор обороны, в гражданских отраслях возник дефицит специалистов.

Поэтому приходится повышать зарплаты, привлекая новых работников. Средняя зарплата в 2024 году выросла более чем на 23% (согласно данным госслужбы статистики), в этом году она вырастет на 18%. Это также влияет на повышение цен. Еще один фактор, о котором не стоит забывать – мировые тенденции.

Мы от них сильно зависимы. Я сейчас с радостью наблюдаю, как падает цена на нефть, это огромный плюс для нас по разным причинам. Наш враг будет меньше получать средств в свой госбюджет для финансирования войны в Украине,

– объяснил экономист.

Еще один фактор – колебания курса валют. Он имеет минимальное влияние на рост цен, но его тоже стоит принимать во внимание. В течение трех месяцев 2025 года гривна чувствует себя довольно стабильно и отвоевала утраченные позиции с середины февраля, а в Нацбанке, как подытожил Фурман, есть большие золотовалютные резервы.