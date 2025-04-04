Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Россияне ударили по ТЭЦ в Херсоне

Президент Украины в вечернем обращении сообщил, что в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла новый целенаправленный удар по объекту энергетики. Так, оккупанты ударили FPV-дроном по ТЭЦ в Херсоне.

Такие удары не могут быть случайностью – россияне знают, что это именно объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией,

– прокомментировал Зеленский удар по ТЭЦ.

Украинский гарант добавил, что для россиян дипломатия – это пустое слово. Поэтому, Зеленский призвал усилить давление на Россию, чтобы они чувствовали последствия свои действия и нарушенных договоренностей.

Кроме того, Зеленский отметил, что такие удары в очередной раз доказывают – Россия не хочет окончания войны, а хочет только продолжения. Он отметил, что оккупантов невозможно принудить к миру разговорами или ожиданиями.

"Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира стать эффективными. Рассчитываем на Америку, на Европу, на других партнеров – рассчитываем на их возможность нажать на единственную причину войны, а именно – на российское желание уничтожать и убивать", – резюмировал Зеленский.

Стоит отметить, что россияне не прекращают терроризировать Херсонщину дронами. Так, 31 марта в Днепровском районе Херсона российский дрон ранил 3 человек, среди них 61-летний семейный врач.