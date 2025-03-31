Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Херсонскую областную прокуратуру. Пострадало сразу 3 человека.

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Что известно о раненых

Враг постоянно атакует гражданскую инфраструктуру Херсонщины. Большинство атак происходят рядом с Днепром – там оккупантам проще работать, они могут применять дроны на оптоволокне.

В результате последней дроновой атаки на Днепровский район областного центра пострадали 3 человека. В тяжелом состоянии находятся 44-летний и 61-летний мужчины.

У младшего пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения правой руки и туловища. Старший – семейный врач с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, правого запястья и левого предплечья.

Еще одну пострадавшую, 43-летнюю женщину, сейчас обследуют врачи. Ее состояние оценивают как легкое – минно-взрывная травма и осколочное ранение спины.

По факту совершения военного преступления под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве.

Напомним, под российский обстрел Херсона 27 марта попала бригада скорой помощи, которая уже помогала 59-летнему раненому. В результате удара пострадали 33-летний фельдшер и 63-летний водитель кареты.