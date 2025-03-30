Как рассказал 24 Каналу заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, к сожалению, враг имеет возможность охотиться за гражданскими. Целями оккупантов становятся кареты скорой помощи и даже дети.

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Где особенно опасно

По словам Юрия Соболевского, большинство атак происходят рядом с Днепром. Там оккупантам проще и эффективнее работать. Они могут применять дроны на оптоволокне. К сожалению, россияне не ограничиваются только прибрежной зоной, а наносят удары по населенным пунктам за 10 – 15 километров от Днепра.

Враг постоянно пытается повышать эффективность своей работы, потому что со стороны Вооруженных Сил противодействие очень мощное. Противник теряет много дронов благодаря системе РЭБ и другим мерам, о которых пока нельзя говорить,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Оккупанты продолжают охотиться за гражданскими, намеренно сбрасывают на них взрывчатку, поэтому нужно быть максимально осторожными. К сожалению, россияне часто меняют частоты, появляются дроны с большим запасом энергии, которые позволяют дольше находиться в воздухе и работать.

"Это была тяжелая неделя для Херсонщины и для города. Мы видим увеличение вражеской активности в виде обстрелов, применении дронов и тяжелого вооружения – это управляемые авиабомбы. Их системно используют, в частности по центральной части Херсона", – добавил Юрий Соболевский.

Куда в первую очередь целится враг

Относительно центральной части города, то там значительно увеличилась вражеская активность. Целями врага являются жилая застройка, многоэтажные дома, гражданская, энергетическая, транспортная инфраструктура. Говорится исключительно о тактике террора.

Враг не пытается уничтожить военные цели, а продолжает бить по гражданской инфраструктуре, чтобы убить и ранить как можно больше мирных жителей. Продолжаются атаки на людей, которые находятся на открытом пространстве, в транспорте, даже в машинах скорой помощи.

К сожалению, был случай, когда экипаж медиков получил ранения. Атака была сознательной, оккупанты прекрасно видели, что делают.