Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Оккупанты тонут в Херсонской области

Агент "Атеш" среди военнослужащих 80-й омсбр ВС РФ сообщает о потерях, которые несут оккупанты во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области. Новобранцев отправляют туда из учебного лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра.

Тренировки проходят в жестком режиме – солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военных уже идет на десятки, но занятия продолжаются,

– сообщают партизаны.

После этих "учений" новобранцев малыми группами отправляют штурмовать острова по 2-3 человека. Их просто выбрасывают на берег и дают задание закрепиться. При этом ни прикрытия, ни возможности нормальной эвакуации они не имеют.

"Атеш" отмечает, что именно из-за этого задачи не выполняются, а россияне продолжают нести потери. Во время отправки очередной группы один из командиров сказал: "Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую".

Кстати, недавно "Атеш" сообщил, что россияне перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма на Херсонщину из-за огромных потерь. Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей.