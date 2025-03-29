Такие действия несколько помогают оккупантам продвигаться. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире 24 Канала, на этом направлении увеличилось количество подготовленных военных, которые ранее тренировались в Крыму.

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Готовят ли россияне новое наступление

На южном направлении россияне активно проводят штурмовые действия малыми группами пехоты. Эту тактику оккупанты используют давно, в частности, малыми пехотными группами россияне продвигались в Донецкой области, получая определенные тактические успехи.

Противник подготовил эти группы и наращивает количество штурмов. Но подчеркну, что это не часть подготовки к большому наступлению, это решение тактических задач: захват одной или нескольких позиций,

– пояснил Владислав Волошин.

Действия оккупантов являются довольно стандартными. Они наносят массированный удар артиллерией или используют авиационные бомбы. Позже создают некий "коридор" из РЭБов, чтобы на них не могли влиять ВСУ. В так называемый "коридор" как можно быстрее бросают штурмовиков на квадроциклах или другом подобном транспорте. Так они и добираются до уничтоженных украинских позиций, где уже фактически нечего удерживать.

Именно так враг работает на многих направлениях, однако на Юге есть определенное осложнение.

"У нас условия степи, нет таких особенностей рельефа, чтобы можно было где-то спрятаться, закрыться или скрыто отойти. Поэтому враг просто стирает с земли такие населенные пункты как Малые Щербаки, Степное, Лобковое – там не то что уцелевшего здания нет, там нет даже уцелевшей стены. В эти руины враг и пытается зайти, но все наши позиции мы держим под огневым контролем и уничтожаем врага", – подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Важно! В Силах обороны Юга опровергли, что Россия может начать наступление и оккупировать Николаевскую, Херсонскую или Одесскую область. Для таких сухопутных операций у них просто нет сил и средств.

Таким террористическим способом выжженной земли россияне пытаются продвинуться дальше и дальше. В то же время в ВСУ отметили, что теперь на Юге воюют более подготовленные военные, многие из которых тренировались в оккупированном Крыму.