Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что в своем материале журналисты цитируют украинских правительственных и военных аналитиков.

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Россия готовится к масштабному наступлению

Новое наступление может дать Владимиру Путину все основания для затягивания переговоров о приостановлении боевых действий в пользу захвата новых территорий. Это в очередной раз доказывает, что Россия не намерена участвовать в содержательном диалоге с целью прекращения войны.

С приближением весеннего сезона боевых действий, по словам аналитиков и военных командиров, Кремль рассчитывает на многостороннее наступление по всей 1000-километровой линии фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, также заявил, что Россия готовится к новым наступательным действиям на северо-востоке Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фейковых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить больше земли. Путин хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции,

– сказал глава государства.

Двое дипломатических представителей G7 в Киеве согласились с такой оценкой.

Отмечается, что ранее Россия также фактически отклонила предложение США о немедленном и полном прекращении боевых действий на 30 дней, а целесообразность частичного прекращения огня в Черном море была поставлена под сомнение.

К слову, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что, несмотря на переговоры в Саудовской Аравии, ситуация на войне в Украине наоборот только ухудшилась. По его словам, количество погибших и раненых среди гражданских лиц растет, а боевые действия – усиливаются.