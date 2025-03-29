Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що у своєму матеріалі журналісти цитують українських урядових та військових аналітиків.

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Росія готується до масштабного наступу

Новий наступ може дати Владіміру Путіну всі підстави для затягування переговорів щодо призупинення бойових дій на користь захоплення нових територій. Це вкотре доводить, що Росія не має наміру брати участь у змістовному діалозі з метою припинення війни.

З наближенням весняного сезону бойових дій, за словами аналітиків і військових командирів, Кремль розраховує на багатосторонній наступ по всій 1000-кілометровій лінії фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, також заявив, що Росія готується до нових наступальних дій на північному сході Сумської, Харківської та Запорізької областей.

Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фейкові "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити більше землі. Путін хоче вести переговори про територію з більш сильної позиції,

– сказав глава держави.

Двоє дипломатичних представників G7 у Києві погодилися з такою оцінкою.

Зазначається, що раніше Росія також фактично відхилила пропозицію США щодо негайного та повного припинення бойових дій на 30 днів, а доцільність часткового припинення вогню в Чорному морі була поставлена ​​під сумнів.

До слова, раніше верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що, попри переговори в Саудівській Аравії, ситуація на війні в Україні навпаки лише погіршилася. За його словами, кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб зростає, а бойові дії – посилюються.