Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

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З початку 2025 року загинули 413 цивільних осіб

Фолькер Тюрк заявив, що перемир'я на морі та в енергетиці – важливий крок уперед. Але водночас він закликав "припинити жахливі страждання, які щодня завдаються Україні".

За його словами, у січні – березні 2025 року кількість жертв в Україні зросла на 30%, якщо порівнювати аналогічний період у 2024. Більшість загиблих цивільних – це українці.

Тюрк наголосив, що усі ці атаки по цивільному населенню суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Моє управління підтвердило, що з початку року загинули 413 цивільних осіб, а понад 2000 отримали поранення. Лише за один тиждень у березні було вбито понад 30 цивільних осіб і ще 200 отримали поранення, і реальні цифри, ймовірно, вищі,

– сказав він.

Країна-терористка й надалі використовує зброю вибухової дії в густонаселених районах. Це стає причиною неприпустимо високих втрат.

За даними комісара ООН, 40% жертв за 3 місяці 2025 року загинули від російських ракет великої дальності, безпілотників та планерних авіабомб.

Водночас він занепокоєний й числом цивільних жертв на тимчасово окупованих територіях України.

Останні із них – 6 осіб, зокрема 3 ворожих журналістів, які загинули унаслідок українського ракетного удару по Луганщині. Нагадаємо, що днями ЗСУ ліквідували кількох російських пропагандистів.