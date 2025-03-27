Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Figaro, повідомляє 24 Канал.

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Росія готує новий наступ на Україну

Президент підтвердив, що російський диктатор намагається виграти час і готується до весняного наступу. Україна бачить підготовку ворога до майбутньої операції.

Київ уже поділився відповідними розвідуваними даними з союзниками.

Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема, на Сумщині й Харківщині,

– заявив Володимир Зеленський.

Український лідер констатував, Путін уже хотів розпочати цю операцію 8 місяців тому. Однак, не зміг цього зробити. Агресору завадила Курська операція Сил оборони.

Тож зараз російському диктатору потрібен час для підготовки нового наступу.