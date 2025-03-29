Противник на левом берегу недалеко от Херсона организовал центр подготовки пилотов FPV-дронов. Оккупанты использует прибрежные населенные пункты как полигон. Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник, представитель Сил обороны Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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Россияне атаковали детей с дрона

По словам Волошина, недавно произошел такой случай, когда россияне устроили охоту за детьми, которые играли в одном из дворов. "Это не люди, это просто террористы", – добавил офицер.

Напомним, что в Херсоне российский дрон атаковал гражданских, которые ремонтировали крышу здания после предыдущей атаки. Пятеро рабочих получили ранения, но все выжили.

К слову, 27 марта российские оккупанты обстреляли центр Херсона, погибли три человека, 11 получили ранения. Обстрел повредил критическую инфраструктуру, большая часть Херсона осталась без электроснабжения.