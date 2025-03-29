Противник на лівому березі неподалік Херсона організував центр підготовки пілотів FPV-дронів. Окупанти використовує прибережні населені пункти як полігон. Про це в ефірі телемарафону розповів полковник, речник Сил оборони Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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Росіяни атакували дітей з дрона

За словами Волошина, нещодавно стався такий випадок, коли росіяни влаштували полювання за дітьми, які грали в одному з дворів. "Це не люди, це просто терористи", – додав офіцер.

Нагадаємо, що у Херсоні російський дрон атакував цивільних, які ремонтували дах будівлі після попередньої атаки. П'ятеро робітників отримали поранення, але всі вижили.

До слова, 27 березня російські окупанти обстріляли центр Херсона, загинули троє осіб, 11 отримали поранення. Обстріл пошкодив критичну інфраструктуру, більша частина Херсона залишилася без електропостачання.