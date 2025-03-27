Серед жертв – 4-річна дитина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про трагедію

Рятувальники ліквідували пожежу о 17:32. На місці події виявили тіла 2 загиблих.

Ще 2 постраждалих госпіталізували. На жаль, медики не змогли врятувати 4-річну дитину.

У ДСНС встановлюють причини загоряння. Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.

До слова, 17 березня в селі Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району Харківської області рятувальники також гасили пожежу в приватному домоволодінні, площею 50 квадратних метрів.

На місці виявили тіла 3 людей – 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Врятувався лише 14-річний хлопчик, він отримав гостру реакцію на стрес. Причини загоряння наразі встановлюють.