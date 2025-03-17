Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківської області.
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Смертельна пожежа на Харківщині
О пів на першу ночі 17 березня рятувальникам повідомили про пожежу у приватному домоволодінні. Вони виїхали до села Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району.
Уночі горіло і цивільне підприємство на Харківщині у селі Кам'яна Яруга. Росіяни атакували область безпілотниками.
За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей – 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес,
– сказано в дописі.
Пожежа у Новомихайлівці / Фото ДСНС
11 працівників ДСНС змогли повністю загасити вогонь тільки о 6 ранку. Що спричинило пожежу – поки не відомо, це встановлюють.