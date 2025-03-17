15 березня стало відомо, що окупанти повернули під контроль Суджу. За даними Інституту вивчення війни, ворогу не вдалося досягти просувань у Курській області 16 березня, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Курщина та Сумщині

Також аналітики ISW спростовують повідомлення росіян про нібито оточення ЗСУ на Курщині. Нагадаємо, що ворог наголошував, що взяв у кільце невизначену кількість українських військових на південному заході від Суджі. Втім, доказів цієї заяви немає.

Також російські військові блогери повідомляють про інтенсивний опір українських військ, а також активне використання ними дронів.

На жаль, геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, підтверджують незначне просування російських військ у західній частині Басівки на північний схід від Сум.

Яка ситуація на Курщині та в прикордонні / Фото ISW

ЗСУ мають успіх на Харківщині

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Надії (на схід від Борової).

На Куп'янському напрямку ворогові не вдалося досягти підтверджених просувань. Водночас українські військові повідомляють, що росіяни нещодавно форсували річку Оскіл поблизу Дворічної (на північний схід від Куп’янська) і намагаються встановити понтонні переправи для артилерії та бронетехніки. Крім того, у цьому районі ворожі піхотні групи стали активнішими. Окупанти намагаються дистанційно мінувати українські комунікації вночі.

ЗСУ просунулися на Харківщині / Фото ISW

Де на Донеччині просунулися росіяни

На більшості напрямків у Донецькій області ворогові не вдалося досягти підтверджених успіхів. Водночас противник мав просування на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 березня, вказують на те, що російські війська просунулися в полях на південь від Веселого (північніше Великої Новосілки).

Росіяни просунулися у напрямку Дніпропетровської області / Фото ISW