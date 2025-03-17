15 марта стало известно, что оккупанты вернули под контроль Суджу. По данным Института изучения войны, врагу не удалось достичь продвижений в Курской области 16 марта, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Курщине и Сумщине

Также аналитики ISW опровергают сообщения россиян о якобы окружении ВСУ на Курщине. Напомним, что враг отмечал, что взял в кольцо неопределенное количество украинских военных на юго-западе от Суджи. Впрочем, доказательств этого заявления нет.

Также российские военные блогеры сообщают об интенсивном сопротивлении украинских войск, а также активном использовании ими дронов.

К сожалению, геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, подтверждают незначительное продвижение российских войск в западной части Басовки на северо-восток от Сум.

Какова ситуация на Курщине и в приграничье / Фото ISW

ВСУ имеют успех на Харьковщине

Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Надежды (на восток от Боровой).

На Купянском направлении врагу не удалось достичь подтвержденных продвижений. В то же время украинские военные сообщают, что россияне недавно форсировали реку Оскол вблизи Двуречной (северо-восточнее Купянска) и пытаются установить понтонные переправы для артиллерии и бронетехники. Кроме того, в этом районе вражеские пехотные группы стали активнее. Оккупанты пытаются дистанционно минировать украинские коммуникации ночью.

ВСУ продвинулись на Харьковщине / Фото ISW

Где в Донецкой области продвинулись россияне

На большинстве направлений в Донецкой области врагу не удалось достичь подтвержденных успехов. В то же время противник имел продвижение на Новопавловском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 марта, указывают на то, что российские войска продвинулись в полях на юг от Веселого (севернее Великой Новоселки).

Россияне продвинулись в направлении Днепропетровской области / Фото ISW