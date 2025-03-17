15 марта стало известно, что оккупанты вернули под контроль Суджу. По данным Института изучения войны, врагу не удалось достичь продвижений в Курской области 16 марта, передает 24 Канал.

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Также аналитики ISW опровергают сообщения россиян о якобы окружении ВСУ на Курщине. Напомним, что враг отмечал, что взял в кольцо неопределенное количество украинских военных на юго-западе от Суджи. Впрочем, доказательств этого заявления нет.

Также российские военные блогеры сообщают об интенсивном сопротивлении украинских войск, а также активном использовании ими дронов.

К сожалению, геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, подтверждают незначительное продвижение российских войск в западной части Басовки на северо-восток от Сум.

курская областьКакова ситуация на Курщине и в приграничье / Фото ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Надежды (на восток от Боровой).

На Купянском направлении врагу не удалось достичь подтвержденных продвижений. В то же время украинские военные сообщают, что россияне недавно форсировали реку Оскол вблизи Двуречной (северо-восточнее Купянска) и пытаются установить понтонные переправы для артиллерии и бронетехники. Кроме того, в этом районе вражеские пехотные группы стали активнее. Оккупанты пытаются дистанционно минировать украинские коммуникации ночью.

харьковская областьВСУ продвинулись на Харьковщине / Фото ISW

На большинстве направлений в Донецкой области врагу не удалось достичь подтвержденных успехов. В то же время противник имел продвижение на Новопавловском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 марта, указывают на то, что российские войска продвинулись в полях на юг от Веселого (севернее Великой Новоселки).

донецкая областьРоссияне продвинулись в направлении Днепропетровской области / Фото ISW