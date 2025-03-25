Про зникнення доньки матір дівчинки повідомила поліцію лише вночі 22 березня, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Анастасію знайшли мертвою

24 березня стало відомо, що тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини. За даними ZAXID.NET, тіло знайшли в полі у Львівському районі. Попередньо, воно не містить ознаки насильницької смерті.

Наразі у рамках розслідування тіло неповнолітньої скеровано на експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 8 березня знайшли мертвим неповнолітнього хлопчика, який зник двома днями раніше. Також нещодавно у міському озері Івано-Франківська рибалки виявили тіло чоловіка. Виявилося, що воно належить військовому і шеф-кухарю Артему Падалці, який вважався зниклим безвісти 3 місяці.