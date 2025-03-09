Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. На жаль, згодом хлопчика знайшли мертвим.

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Що відомо про трагедію

До пошуків дитини в Чортківському районі ДСНС залучила 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологів із собакою та безпілотники.

На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовим складом групи пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло зниклої дитини без ознак життя. Щирі співчуття рідним і близьким хлопця,

– йдеться в повідомленні.

До слова, на Закарпатті 33-річний батько у стані алкогольного сп'яніння вбив свого 1-річного сина. Чоловік завдав малюкові кілька ударів за допомогою кухонного ножа, дитина померла на місці. Опісля вбивця переховувався в лісовому масиві неподалік будинку. Тячівський районний суд призначив підозрюваному довічне ув'язнення, хоча той не визнав свою провину.