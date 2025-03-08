Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Діти провалилися під лід на річці

Троє хлопчиків провалилися під кригу на річці Громоклія. Крики дітей почув 28-річний місцевий житель. Чоловік кинувся на допомогу. До приїзду рятувальників витяг двох старших підлітків 14 і 15 років.

Останнього хлопчика 2014 року народження врятували надзвичайники спільно з правоохоронцями.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають не виходити на кригу. Наголошують, це смертельно небезпечно! У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

На Кіровоградщині діти провалилися під лід / Фото ДСНС

Нагадаємо, у лютому на Одещині сталася жахлива трагедія. Троє підлітків, які провалилися під кригу на місцевому ставку, загинули.

У ДСНС повідомляли, що діти вирішили випробувати лід на міцність, на жаль, він не витримав.