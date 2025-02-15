Рятувальники уже дістали їхні тіла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Хлопцям було 14 та 15 років
Рятувальники розповіли, що під кригу провалилися троє хлопців: двом із них було по 15 та одному 14 років.
Трагедія сталася на місцевому ставку.
Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав,
– розповіли у ДСНС.
Перехожі, які стали свідками нещасного випадку, одразу викликали надзвичайників, але, на жаль, врятувати дітей не вдалося.
"Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих. З родичами дітей працюють психологи ДСНС", – додали рятувальники.
Нагадаємо, що днями трагедія на кризі сталася також на Херсонщині.
Там 13 лютого четверо дітей з однієї родини провалилися під лід. Врятувати вдалося лише одну дівчинку.
Рятувальники закликають батьків не дозволяти дітям гуляти по кризі та звертаються до всіх, хто бачить подібні "розваги", – не будьте байдужими та попереджайте про небезпеку.