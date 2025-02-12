На жаль, є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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Пожежа у пансіонаті для літніх людей в Одеській області

Ввечері у вівторок, 11 лютого, у Березівському районі, в селі Малігонове, виникла пожежа в геріатричному пансіонаті.

В ДСНС повідомили, що пожежу на площі 100 метрів квадратних ліквідували.

На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб. До приїзду рятувальників з будівлі евакуйовано 17 осіб,з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Постраждалі, разом з усіма евакуйованими, перевезені медиками до лікарні,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що на місці працювали психологи ДСНС, надано допомогу 10 особам.

Наразі причину пожежі встановлюють.

Додамо, що від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців, від громади – 1 одиниця техніки та 1 чоловік особового складу.